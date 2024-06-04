Блестящие глазки и шерсть как шёлк: самые красивые породы кошек

Симпатичных пород кошек довольно много, но особой популярностью в России пользуются лишь шесть из них. Такие питомцы покоряют соотечественников ярким окрасом, "умными" глазами и пышной шерстью. Какие породы кошек считаются самыми красивыми, привлекательными и просто милашками?

1. Бенгальская кошка

Одна из самых красивых пород кошек, бенгальская, популярна из-за окраса. Фото © Wikipedia / William Crochot

Бенгальская порода весьма популярна у любителей животных по ряду причин. У таких котеек короткая шерсть. В зрелом возрасте они достигают либо среднего, либо крупного размера. Также у четырёхлапых развитая мускулатура. Такая порода кошек, как бенгальская, завоевала популярность из-за необычного окраса. По внешнему виду пушистик похож на дикого зверька. Также усатик полюбился многим людям благодаря большим ушам и размерам.

2. Британская короткошёрстная кошка

Британская короткошёрстная кошка популярна благодаря своей "плюшевой шерсти". Фото © Wikipedia / Janinski

Одна из самых красивых пород кошек — британская короткошёрстная. Такие питомцы бывают среднего размера. Они мускулистые, крупные, ловкие и выносливые. Породистые британцы отличаются красивой, пышной шерстью. Благодаря ей многие владельцы без ума от питомца и даже называют его "плюшевым мишкой". А ещё такие пушистики ласковые, нежные и очень умные.

3. Сиамская кошка

Породистые кошки-сиамцы популярны во всём мире. Всё дело в том, что основная часть тела у них белая, а "кончики" — тёмные. Фото © Wikipedia / Yannbee

Сиамцы пользуются популярностью во многих странах мира. Люди полюбили их за довольно милый окрас. Большая часть тела у таких питомцев светлая, но есть и тёмный оттенок. Чернушки, как правило, у трёх частей тела — лап, хвоста и ушей. Полностью чёрно-белый цвет у сиамской породы кошек раскрывается только к первым 10 месяцам жизни. Сама шерсть короткая и блестит на солнце. Также у таких пушистиков красивые голубые глаза.

4. Порода кошек мейн-кун

Большая порода кошек мейн-кун пользуется популярностью благодаря гигантским размерам и ушам, похожим на рысьи. Фото © Wikipedia / ankord

Большая порода кошек, мейн-кун, завоевала любовь благодаря необычным характеристикам тела. Такие питомцы мускулистые, крупные, но довольно ласковые. Они обладают длинной шерстью и весьма красивым хвостиком. Отличительной особенностью котеек породы мейн-кун является строение ушей. Из-за кисточек на них питомец внешне похож на рысь. Также у особей весьма умные и красивые глаза.

5. Персидская кошка

Как называется порода кошек, которую все люди любят за округлую и плоскую мордашку? Персидская. Фото © Wikipedia / allen watkin

Породистые персы отличаются красивой формой мордочки — она у них округлая и плоская. Помимо того, у кошки яркие глаза и длинная шерсть. Не зря её называют одной из самых красивых пород кошек! Также персы имеют и другую отличительную особенность — короткий хвост. Цвет шерсти бывает трёх видов — пятнистым, однотонным или даже дымчатым.

6. Порода кошек сфинкс

Какая порода кошек считается одной из самых красивых из-за больших глаз и крупных ушей? Сфинкс. Фото © © Shutterstock / FOTODOM / Dmitruj

Многие считают сфинксов одной из красивейших пород кошек. Это легко объяснимо, ведь такие питомцы выглядят крайне необычно. У усатиков умное выражение лица, большие глаза и очень крупные уши. Котики породы сфинкс выглядят утончённо и дорого. А ещё их можно одевать в разные наряды, что только прибавит питомцу красоты.