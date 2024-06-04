В парламент Грузии внесли законопроекты о запрете однополых браков и ЛГБТ*

Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила пакет поправок, запрещающих однополые браки и смену пола, а также пропаганду ЛГБТ*. Об этом на брифинге во вторник, 4 июня, сообщил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

Пакет законопроектов носит название "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" и состоит из одного основного одноименного документа и 18 вытекающих из него дополнительных поправок. Некоторые из них, по словам Папуашвили, касаются изменений Конституции.

До окончания весенней сессии большинство планирует принять поправки в первом чтении, а уже осенью – во втором и третьем.