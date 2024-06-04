В парламент Грузии внесли законопроекты о запрете однополых браков и ЛГБТ*
Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила пакет поправок, запрещающих однополые браки и смену пола, а также пропаганду ЛГБТ*. Об этом на брифинге во вторник, 4 июня, сообщил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.
Пакет законопроектов носит название "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" и состоит из одного основного одноименного документа и 18 вытекающих из него дополнительных поправок. Некоторые из них, по словам Папуашвили, касаются изменений Конституции.
До окончания весенней сессии большинство планирует принять поправки в первом чтении, а уже осенью – во втором и третьем.
А ранее в Грузии вступил в силу другой закон, привёл не только к бурным обсуждениям, но и к потасовкам в Парламенте Грузии а также к народным волнениям в столице страны — Тбилиси. Речь идёт о законе об иноагентах. Президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето в тот же день, однако парламент его преодолел. Стоит отметить, что львиную долю возмущения по поводу закона выражали именно страны Запада, а в Соединённых Штатах даже заявили, что пересматривают отношения с Грузией, а принятие законопроекта только сделает государство дальше от вступления в Евросоюз.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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