Протест в Тбилиси против закона об иноагентах. Обложка © ТАСС / EPA / DAVID MDZINARISHVILI

Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах

Парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на резонансный закон об иноагентах. Против вето главы государства проголосовали 66 депутатов при кворуме в 50.