Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
Протест в Тбилиси против закона об иноагентах. Обложка © ТАСС / EPA / DAVID MDZINARISHVILI
Парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на резонансный закон об иноагентах. Против вето главы государства проголосовали 66 депутатов при кворуме в 50.
После этого парламентарии проголосовали за изначальную редакцию документа: за высказались 84 депутата, 4 против.
Напомним, закон об иностранных агентах вызвал не только жаркие дискуссии и даже драки в парламенте Грузии, но и протесты на улицах Тбилиси. Несмотря на возмущение некоторых граждан, 14 мая резонансный документ был принят. В тот же день Саломе Зурабишвили наложила на него вето, но депутаты решили его обойти. При этом законопроект вызвал много возмущений на Западе, США даже начали пересмотр своих отношений с Грузией. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что решение парламента подрывает основы демократии в стране.