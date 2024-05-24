В Грузии хотят принять закон об иноагентах в обход президентского вето и приказа США

С 27 мая Парламент Грузии откроет процедуру, направленную на преодоление вето президента страны Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иностранных агентах. Об этом сказано на сайте грузинского законодательного органа.

В этот день в 09:00 по местному времени (08:00 по Москве) комитет по юридическим вопросам Парламента проведёт совещание. Главным вопросом, который планируют поднять присутствующие, остаётся вето главы государства, наложенное на закон об иноагентах. Если члены комитета одобрят процедуру, то ситуация получит развитие на пленарном заседании 28 мая.