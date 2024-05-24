В Грузии хотят принять закон об иноагентах в обход президентского вето и приказа США
Парламент Грузии намерен ввести закон об иноагентах в обход президентского вето
С 27 мая Парламент Грузии откроет процедуру, направленную на преодоление вето президента страны Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иностранных агентах. Об этом сказано на сайте грузинского законодательного органа.
В этот день в 09:00 по местному времени (08:00 по Москве) комитет по юридическим вопросам Парламента проведёт совещание. Главным вопросом, который планируют поднять присутствующие, остаётся вето главы государства, наложенное на закон об иноагентах. Если члены комитета одобрят процедуру, то ситуация получит развитие на пленарном заседании 28 мая.
Парламент Грузии в последнее время удивляет мир своими смелыми шагами. 14 мая там приняли закон об иноагентах. В тот же день в стране начались забастовки сторонников европейского пути развития. А президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на инициативу Парламента. Примечательно, что закон об иноагентах впервые появился в далёком 1912 году в США, где действует и по сей день, но Зурабишвили продолжает называть его "русским" и противоречащим Конституции. Кстати, Штаты обожают проворачивать цветные революции в странах, где такой закон не действует, поэтому Блинкен сразу же указал Грузии на то, что её Парламент отдалил страну от их великой демократии, свободы и прочих любимых слов американского руководства.
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