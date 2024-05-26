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26 мая, 13:45

Пушков назвал главного иноагента в Грузии

Сенатор Пушков: Президент Грузии Зурабишвили — главный иноагент страны

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили является главным иноагентом страны. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили — главный иноагент в Грузии, давно и сознательно работающий на подчинение страны внешним силам", — написал он в телеграм-канале в воскресенье, 26 мая.

Пушков добавил, что Зурабишвили выступила против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", так как документ касается именно таких, как она, и направлен против её деятельности.

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Ранее Life.ru писал, что в торжественном параде в честь Дня независимости в Грузии впервые не участвовали военные США. В прошлые годы грузинские солдаты маршировали вместе с американскими. Такое решение военных США может быть связано с резонансным законом об иноагентах, который 14 мая принял грузинский парламент. 18 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, назвав его "русским" и противоречащим конституции. А Штаты приступили к масштабному пересмотру отношений с Грузией после принятия закона.

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Unsplash / Chris Boland

Никита Осипов
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