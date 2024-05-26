Пушков назвал главного иноагента в Грузии

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили — главный иноагент в Грузии, давно и сознательно работающий на подчинение страны внешним силам", — написал он в телеграм-канале в воскресенье, 26 мая.

Пушков добавил, что Зурабишвили выступила против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", так как документ касается именно таких, как она, и направлен против её деятельности.