Организаторов ЛГБТ*-парада в Киеве заподозрили в сговоре с военкомами Депутат Хамитов: Участников ЛГБТ*-марша в Киеве могут "осчастливить повестками" 30 мая, 16:04 Организаторов ЛГБТ*-парада в Киеве заподозрили в сговоре с военкомами ради облавы. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Общество уже давно привыкло к новостям с Украины, которые больше напоминают номера из КВН, однако анонсирование подземного ЛГБТ*-марша в Киеве превзошло все ожидания, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Амир Хамитов.

"Проводить ЛГБТ*-марш под землёй — до такого не додумывались даже в "просвещённой Европе". Предлагаю им провести следующий марш под водой в разрисованных водолазных костюмах", — указал парламентарий.

Умнее они всё равно выглядеть не станут, а так мир хотя бы посмеётся. Амир Хамитов Депутат Госдумы

По мнению Хамитова, организация мероприятия может преследовать и вполне прагматичную цель. Уже не секрет, что ВСУ испытывают острый дефицит личного состава, а тут предлагается в одном месте собрать несколько сотен человек, причём вряд ли это будут пенсионеры. Поэтому всех собравшихся могут внезапно "осчастливить повестками" и прямо по туннелям метро отвезти в воинские части, предположил Хамитов.

Напомним, в Киеве 16 июня состоится ЛГБТ*-марш — первый с начала специальной военной операции. Как сообщили организаторы, мероприятие в целях безопасности проведут в метро. Из тех же соображений было решено ограничить число участников, поэтому в гей-параде будет задействовано не более 500 человек.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.