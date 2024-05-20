Глава Украинского института нацпамяти Антон Дробович предложил превратить бывшую Арку дружбы народов, которая символизировала близость русских и украинцев, в символ движения ЛГБТ*. Такой "гениальной" идеей он поделился с журналистами в понедельник, 20 мая. Инициатива, впрочем, не нова: в 2017 году власти Киева уже превращали памятник в символ поддержки сексуальных меньшинств, когда украинская столица принимала музыкальный конкурс "Евровидение".

35-метровая арка, о которой идёт речь, расположена в Крещатом парке на правом, высоком берегу Днепра и сильно мозолит глаза украинским радикалам. Сперва её хотели демонтировать, но потом, в 2018 году, скульптурную композицию дополнили трещиной, чтобы она символизировала крах в отношениях двух стран. Но и этот вариант, по мнению украинских властей, не отвечает "патриотическому запросу общества", поэтому арку решили не сносить, но как-либо осквернить её, надругаться.

"Оставить арку и сделать, как в 2017 году, из неё радугу как символ ЛГБТ* или просто символ радуги над водой", — предложил Дробович.