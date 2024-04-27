На западе Украины сбросили с постамента памятник советским воинам

Власти города Ровно, расположенного на западе Украины, сняли с пьедестала памятник советским солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Как передают опубликовавшие видео сноса этого монумента украинские средства массовой информации, его снесли в рамках декоммунизации.

В Ровно снесли памятник советским воинам. Видео © Telegram / УНИАН

Этот архитектурно-культурный комплекс был установлен почти 40 лет назад. Его торжественное открытие состоялось 9 мая 1985 года. Композиция высотой восемь метров состояла из трёх бронзовых фигур: солдата, партизана и девочки.

"Обломки мы отдадим в лабораторию и сдадим на металлолом", — приводит издание "Общественное" слова мэра города Виктора Шакирзяна.

Также украинские журналисты уточнили, что вырученные средства пойдут на нужды Вооружённых сил Украины. Другие местные СМИ сообщают, что это был последний подобный объект в городе, который подпадал под закон о декоммунизации.