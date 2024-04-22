В Софии опять возобновили демонтаж памятника Советской армии

Власти некоторых стран ведут неуступчивую борьбу с памятниками уже не первый год. Ещё в 2023-м в СМИ появились сообщения о том, что в болгарском городе София собираются снести памятник Советской армии. Городские власти сослались на то, что сооружение ни разу не реставрировалось и сейчас в его фигурах образовались серьёзные трещины. Однако демонтаж был приостановлен спустя неделю по ходатайству представителей партии "Возрождение".