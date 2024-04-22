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22 апреля, 19:04

В Софии опять возобновили демонтаж памятника Советской армии

БТА: В Софии с памятника Советской армии убрали облицовочные плиты с надписями

Демонтаж памятника Советской армии в Софии. Фото © ТАСС / Valentina Petrova

Демонтаж памятника Советской армии в Софии. Фото © ТАСС / Valentina Petrova

Администрация города София в Болгарии приняла решение возобновить демонтаж памятника Советской армии. В понедельник начался процесс консервации постамента, сообщает агентство БТА.

Процесс демонтажа возобновили, когда Высший административный суд (ВАС) признал недействительность решений Административного суда Софии из-за отсутствия юридического интереса. В понедельник по поручению главного архитектора города с постамента убрали облицовочные плиты с надписями.

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Власти некоторых стран ведут неуступчивую борьбу с памятниками уже не первый год. Ещё в 2023-м в СМИ появились сообщения о том, что в болгарском городе София собираются снести памятник Советской армии. Городские власти сослались на то, что сооружение ни разу не реставрировалось и сейчас в его фигурах образовались серьёзные трещины. Однако демонтаж был приостановлен спустя неделю по ходатайству представителей партии "Возрождение".

Владимир Озеров
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