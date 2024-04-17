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Минкульт Украины разрешил снести Арку дружбы народов в Киеве

Минкульт Украины исключил из реестра памятников Арку дружбы народов в Киеве

17 апреля, 16:36
На Украине хотят демонтировать Арку дружбы народов. Обложка © ТАСС / imago images

На Украине хотят демонтировать Арку дружбы народов. Обложка © ТАСС / imago images

Арка дружбы народов в Киеве больше не является объектом культурного наследия и может быть демонтирована. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины. Ведомство выпустило соответствующий приказ об исключении объекта из реестра памятников.

"Этим решением монумент утратил статус памятника истории и может быть демонтирован", подчеркнули в министерстве.

Арка дружбы народов была установлена в Крещатом парке в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-й годовщины Октябрьской революции. По утверждению Минкульта Украины, памятник символизирует "российскую имперскую политику" и должен быть снесён. Хотя объект был ранее переименован в Арку свободы украинского народа, он продолжает транслировать "советские идеологемы и коннотации, угрожая безопасности страны", уверены в ведомстве.

По словам врио министра культуры Ростислава Карандеева, киевляне ассоциируют Арку с "советским режимом" даже после её переименования, поэтому демонтаж станет прекрасным способом избавиться от "диктатуры и российского имперского влияния".

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Напомним, о сносе Арки дружбы народов в Киеве говорят уже давно. В 2018 году украинское внешнеполитическое ведомство удивилось тому, что памятник до сих пор не демонтирован. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала подобную идею настоящим вандализмом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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