Минкульт Украины разрешил снести Арку дружбы народов в Киеве Минкульт Украины исключил из реестра памятников Арку дружбы народов в Киеве 17 апреля, 16:36 На Украине хотят демонтировать Арку дружбы народов. Обложка © ТАСС / imago images

Арка дружбы народов в Киеве больше не является объектом культурного наследия и может быть демонтирована. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины. Ведомство выпустило соответствующий приказ об исключении объекта из реестра памятников.

"Этим решением монумент утратил статус памятника истории и может быть демонтирован", — подчеркнули в министерстве.

Арка дружбы народов была установлена в Крещатом парке в 1982 году по случаю 60-летия образования СССР и 65-й годовщины Октябрьской революции. По утверждению Минкульта Украины, памятник символизирует "российскую имперскую политику" и должен быть снесён. Хотя объект был ранее переименован в Арку свободы украинского народа, он продолжает транслировать "советские идеологемы и коннотации, угрожая безопасности страны", уверены в ведомстве.

По словам врио министра культуры Ростислава Карандеева, киевляне ассоциируют Арку с "советским режимом" даже после её переименования, поэтому демонтаж станет прекрасным способом избавиться от "диктатуры и российского имперского влияния".

Напомним, о сносе Арки дружбы народов в Киеве говорят уже давно. В 2018 году украинское внешнеполитическое ведомство удивилось тому, что памятник до сих пор не демонтирован. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда назвала подобную идею настоящим вандализмом.

Авторы Татьяна Миссуми