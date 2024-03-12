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12 марта, 07:35

Россия объявила в розыск 50 главных "декоммунизаторов" Польши, Чехии и стран Балтии

МВД РФ завело дела на более чем 50 "декоммунизаторов" из Польши, Чехии и Балтии

Демонтированный памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Обложка © Wikipedia

Демонтированный памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Обложка © Wikipedia

Более 50 чиновников из трёх стран Балтии, а также Польши и Чехии стали фигурантами уголовных дел в России за уничтожение воинских захоронений и снос мемориалов павшим бойцам Красной армии. Об этом пишет SHOT со ссылкой на информацию от источника.

По сведениям телеграм-канала, в розыск уже объявили главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса, экс-министра экономики Латвии Яниса Витенбергса, председателя комиссии Сейма Латвии по обороне Юриса Ранцанса, чешского политика Ондржея Коларжа, литовского парламентария Повиласа Урбши и мэра муниципального района в Праге Стерка Якуба. В частности, один из эпизодов обвинения относится к монументу в честь советского маршала Ивана Конева, который был установлен в Праге. Коларж одобрил его демонтаж и снос пьедестала с последующей заменой на памятник в честь освобождения города. Разыскиваемым "декоммунизаторам" в рамках российского законодательства светит до пяти лет тюремного заключения.

МИД РФ призвал Канаду снести все памятники украинским нацистам в стране
МИД РФ призвал Канаду снести все памятники украинским нацистам в стране

Ранее Life.ru сообщал о том, как в Кишинёве вандалы разбили памятник, установленный на месте захоронения участника ВОВ Андрея Колбинского, находившегося в мемориале воинской славы "Вечность". Гранитную плиту, которую установили на могиле сослуживцы покойного офицера, хоть и не разбили, но сорвали с постамента. В российском посольстве призвали найти злоумышленников и привлечь их к ответственности за осквернение захоронения.

Юрий Лысенко
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