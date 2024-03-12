Россия объявила в розыск 50 главных "декоммунизаторов" Польши, Чехии и стран Балтии

Более 50 чиновников из трёх стран Балтии, а также Польши и Чехии стали фигурантами уголовных дел в России за уничтожение воинских захоронений и снос мемориалов павшим бойцам Красной армии. Об этом пишет SHOT со ссылкой на информацию от источника.

По сведениям телеграм-канала, в розыск уже объявили главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса, экс-министра экономики Латвии Яниса Витенбергса, председателя комиссии Сейма Латвии по обороне Юриса Ранцанса, чешского политика Ондржея Коларжа, литовского парламентария Повиласа Урбши и мэра муниципального района в Праге Стерка Якуба. В частности, один из эпизодов обвинения относится к монументу в честь советского маршала Ивана Конева, который был установлен в Праге. Коларж одобрил его демонтаж и снос пьедестала с последующей заменой на памятник в честь освобождения города. Разыскиваемым "декоммунизаторам" в рамках российского законодательства светит до пяти лет тюремного заключения.