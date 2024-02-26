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25 февраля, 23:26

Россия потребовала наказать осквернивших памятник красноармейцу в Кишинёве

Посольство РФ: Осквернивших памятник участнику ВОВ в Кишинёве необходимо наказать

Вандалов, которые осквернили памятник участнику Великой Отечественной войны Андрею Колбинскому в Кишинёве, следует привлечь к ответственности. С таким требованием выступило посольство РФ в Молдавии. Текст обращения опубликован в телеграм-канале дипведомства.

Представители посольства назвали поступок хулиганов проявлением бесчеловечности и кощунством против подвигов предков, а также потребовали найти и привлечь к ответственности виновных.

"В очередной раз надеемся, что противоправные выходки не останутся без должного внимания правоохранительных органов Республики Молдова и будут приняты все необходимые меры для поиска и наказания виновных", — подчеркнули в диппредставительстве.

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Напомним, в Кишинёве неизвестные разрушили памятник на могиле участника Великой Отечественной войны Андрея Колбинского, который находится на мемориале воинской славы "Вечность". Гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, была сорвана с постамента, но не пострадала.

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t.me / Солдат Победы

Анатолий Симоненко
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