Россия потребовала наказать осквернивших памятник красноармейцу в Кишинёве
Посольство РФ: Осквернивших памятник участнику ВОВ в Кишинёве необходимо наказать
Вандалов, которые осквернили памятник участнику Великой Отечественной войны Андрею Колбинскому в Кишинёве, следует привлечь к ответственности. С таким требованием выступило посольство РФ в Молдавии. Текст обращения опубликован в телеграм-канале дипведомства.
Представители посольства назвали поступок хулиганов проявлением бесчеловечности и кощунством против подвигов предков, а также потребовали найти и привлечь к ответственности виновных.
"В очередной раз надеемся, что противоправные выходки не останутся без должного внимания правоохранительных органов Республики Молдова и будут приняты все необходимые меры для поиска и наказания виновных", — подчеркнули в диппредставительстве.
Напомним, в Кишинёве неизвестные разрушили памятник на могиле участника Великой Отечественной войны Андрея Колбинского, который находится на мемориале воинской славы "Вечность". Гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, была сорвана с постамента, но не пострадала.
t.me / Солдат Победы