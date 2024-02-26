Россия потребовала наказать осквернивших памятник красноармейцу в Кишинёве

Вандалов, которые осквернили памятник участнику Великой Отечественной войны Андрею Колбинскому в Кишинёве, следует привлечь к ответственности. С таким требованием выступило посольство РФ в Молдавии. Текст обращения опубликован в телеграм-канале дипведомства.

Представители посольства назвали поступок хулиганов проявлением бесчеловечности и кощунством против подвигов предков, а также потребовали найти и привлечь к ответственности виновных.

"В очередной раз надеемся, что противоправные выходки не останутся без должного внимания правоохранительных органов Республики Молдова и будут приняты все необходимые меры для поиска и наказания виновных", — подчеркнули в диппредставительстве.