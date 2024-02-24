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24 февраля, 17:25

Вандалы разрушили памятник красноармейцу на воинском мемориале в Кишинёве

Вандалы разрушили обелиск на могиле советского солдата в Кишинёве. Фото © t.me / Солдат Победы

Вандалы разрушили обелиск на могиле советского солдата в Кишинёве. Фото © t.me / Солдат Победы

Вандалы разрушили памятник на могиле участника Великой Отечественной войны Андрея Колбинского, который находится на мемориале воинской славы "Вечность" в Кишинёве. Об этом рассказал председатель координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

Сотрудники полиции приехали осмотреть разрушенный обелиск. Фото © t.me / Солдат Победы

Сотрудники полиции приехали осмотреть разрушенный обелиск. Фото © t.me / Солдат Победы

Вандалы разрушили обелиск на могиле красноармейца в Кишинёве. Видео © t.me / Солдат Победы

"Гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента, но, к счастью, не пострадала", — заявил Петрович в своём Telegram-канале. На место прибыли сотрудники полиции, чтобы составить протокол о происшествии.

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Ранее Life.ru рассказывал, как жители Болгарии встали на защиту памятника советскому солдату-освободителю Алёше, который власти планировали перевезти в Музей социалистического искусства. В эфире Болгарского национального телевидения заявили, что этот монумент является олицетворением борьбы с фашизмом.

Владимир Озеров
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