Вандалы разрушили памятник красноармейцу на воинском мемориале в Кишинёве

Вандалы разрушили памятник на могиле участника Великой Отечественной войны Андрея Колбинского, который находится на мемориале воинской славы "Вечность" в Кишинёве. Об этом рассказал председатель координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович.

Сотрудники полиции приехали осмотреть разрушенный обелиск. Фото © t.me / Солдат Победы

Вандалы разрушили обелиск на могиле красноармейца в Кишинёве. Видео © t.me / Солдат Победы

"Гранитная плита, установленная сослуживцами погибшего офицера, сорвана с постамента, но, к счастью, не пострадала", — заявил Петрович в своём Telegram-канале. На место прибыли сотрудники полиции, чтобы составить протокол о происшествии.