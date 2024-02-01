В Армении предъявили обвинение "мстителю Захаровой" за осквернение памятника детям-блокадникам
СК Армении обвинил осквернившего памятник блокадникам в разжигании ненависти
Следственный комитет Армении предъявил обвинение жителю Еревана, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда во вторник, 30 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Вандал устроил погром рядом с памятником детям блокадного Ленинграда в Ереване. Видео © X / Adnan Huseyn
"Предъявлено обвинение по п. 3 ч. 2 ст. 329 УК (публичное выступление, направленное на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды)", — говорится в сообщении.
Напомним, что ереванец разбросал венки, которые были возложены к памятнику блокадникам, тогда как происходящее снял на видео. Сам осквернитель заявил, что его якобы обидели слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о Карабахе. Позднее мужчина был задержан при попытке бежать из Армении.
X / Adnan Huseyn