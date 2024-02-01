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1 февраля, 08:00

В Армении предъявили обвинение "мстителю Захаровой" за осквернение памятника детям-блокадникам

СК Армении обвинил осквернившего памятник блокадникам в разжигании ненависти

Следственный комитет Армении предъявил обвинение жителю Еревана, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда во вторник, 30 января. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Вандал устроил погром рядом с памятником детям блокадного Ленинграда в Ереване. Видео © X / Adnan Huseyn

"Предъявлено обвинение по п. 3 ч. 2 ст. 329 УК (публичное выступление, направленное на разжигание или пропаганду ненависти, дискриминации, нетерпимости или вражды)", — говорится в сообщении.

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Напомним, что ереванец разбросал венки, которые были возложены к памятнику блокадникам, тогда как происходящее снял на видео. Сам осквернитель заявил, что его якобы обидели слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о Карабахе. Позднее мужчина был задержан при попытке бежать из Армении.

Обложка ©

X / Adnan Huseyn

Ян Поланин
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