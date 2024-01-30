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29 января, 21:33

Армянский вандал дважды осквернил памятник детям-блокадникам из-за обиды на Захарову

Житель Еревана учинил погром у памятника детям блокадного Ленинграда

Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване был осквернён местным вандалом. Мужчина разбросал возложенные к монументу венки, запечатлев свои действия на видео.

В ролике "борец с памятниками" намекнул, что его оскорбили слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что этнические чистки в Карабахе не подтверждаются документально. Автор записи задался вопросом, а существует ли документация о жертвах осаждённого города на Неве, после чего начал опрокидывать возложенные венки.

Вандал устроил погром рядом с памятником детям блокадного Ленинграда в Ереване. Видео © X / Adnan Huseyn

Позже вандал повторил "подвиг" и вновь набросился на венки у памятника. На этот раз он сорвал ленты в цветах российского триколора и истоптал их в снегу. МИД РФ пока не отреагировал на произошедшее.

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Тем временем в Болгарии восстановили памятник графу Николаю Игнатьеву, который был изуродован хулиганами. Подозреваемые уже задержаны и дают показания.

Обложка ©

X / Adnan Huseyn

Илья Пушкарев
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