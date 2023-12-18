Пьяный красноярец избил инсталляцию в виде буквы Z, но извинения не заставили себя ждать
МВД: В Красноярске задержали вандала, повредившего инсталляцию в виде буквы Z
В Красноярске задержали 24-летнего местного жителя, который повредил инсталляцию в виде буквы Z. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.
Инцидент произошёл на улице Дзержинского. Задержанный выпивал с двумя своими знакомыми, когда набросился на инсталляцию. Он бил её руками и ногами, а также пытался сбросить с постамента.
"В настоящее время в отношении троих участников составлены административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. В отношении молодого человека, непосредственно наносившего удары по инсталляции, решается вопрос о привлечении к установленной законом ответственности", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что неизвестные вандалы "обезглавили" лошадь на горельефе "Парад Победы" на Манежной площади в центре Москвы. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
t.me / ПенZина