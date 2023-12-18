Пьяный красноярец избил инсталляцию в виде буквы Z, но извинения не заставили себя ждать

В Красноярске задержали 24-летнего местного жителя, который повредил инсталляцию в виде буквы Z. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Вандал, повредивший инсталляцию в Красноярске. Видео © t.me / ПенZина / МВД 24

Инцидент произошёл на улице Дзержинского. Задержанный выпивал с двумя своими знакомыми, когда набросился на инсталляцию. Он бил её руками и ногами, а также пытался сбросить с постамента.

"В настоящее время в отношении троих участников составлены административные протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения. В отношении молодого человека, непосредственно наносившего удары по инсталляции, решается вопрос о привлечении к установленной законом ответственности", — говорится в сообщении.