Вандалы "обезглавили" коня маршала Рокоссовского в центре Москвы Неизвестные повредили горельеф в память о Параде Победы на Манежной площади 13 декабря, 12:52 Повреждённый горельеф в память о Параде Победы на Манежной площади в центре Москвы. Фото © Агентство "Москва"

Неизвестные вандалы "обезглавили" лошадь на горельефе "Парад Победы" на Манежной площади в центре Москвы. Как передаёт ТАСС, в ночь на 12 декабря злоумышленники отпилили голову коня маршала Рокоссовского. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Горельеф, о котором идёт речь, был установлен 3 сентября 2023 года — в годовщину Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Инициаторами проекта выступили Ассамблея народов Евразии и Российский Союз ветеранов. Автор горельефа — художник Владимир Суровцев — изобразил первый Парад Победы, который прошёл 24 июня 1945 года, и выдающихся полководцев Отечества Георгия Жукова и Константина Рокоссовского.

Горельеф — это самый объёмный тип или вид рельефа с характерными сильно выступающими объёмными формами, обычно используемый в архитектуре.

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве бездомный разбросал венки и попытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе. Вандал задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Повреждение памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны" (п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ).

Авторы Алексей Берковиц