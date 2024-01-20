В Варне восстановили бюст "русского рыцаря Балкан", который снесли вандалы

Власти Варны отреставрировали и вернули на своё место бюст деятеля Российской империи графа Николая Игнатьева, которого называют "русским рыцарем Балкан". Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

"Бюст памятника графу Николаю Игнатьеву снова находится на своём месте в городском саду между драматическим театром "Стоян Бачваров" и его филиалом в Варне", — говорится в сообщении.

На прошлой неделе выяснилось, что неизвестные вандалы снесли с постамента бюст графа Игнатьева. Это произошло на фоне бурных обсуждений судьбы советских памятников на территории Болгарии. Вскоре БНТ сообщало о задержании подозреваемого, его мотивы пока не известны.