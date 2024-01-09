В подконтрольном Киеву Херсоне снесли бюст Владимира Маяковского

Именно в Херсоне появилась первая футуристическая поэтическая группировка "Гилея", в которой и состоял Маяковский. Лицей с 1963 года носил имя поэта. Бюст установили в том же году к 70-й годовщине со дня рождения Маяковского.

Борьбу с памятниками российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия при тогдашнем президенте Петре Порошенко закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года успели снести 2,5 тысячи монументов. Кроме того, свыше 900 населённых пунктов и около 50 тысяч улиц были переименованы. В том же году в Незалежной обострилась борьба со всем, что напоминает о российской культуре. В Минкульте страны сообщали, что тогда дополнительно изменили 9 859 названий и снесли 145 монументов.