В подконтрольном Киеву Херсоне снесли бюст Владимира Маяковского
В Херсоне снесли памятник поэту Владимиру Маяковскому. Обложка © Telegram / Мост: Херсон
В подконтрольном киевскому режиму Херсоне снесли бюст поэта Владимира Маяковского. Об этом сообщается в телеграм-канале "Деколонизация. Украина". Памятник стоял у Лицея журналистики, бизнеса и права на Сретенской улице.
Памятник В.В.Маяковскому в Херсоне. Фото © monuments.top
Именно в Херсоне появилась первая футуристическая поэтическая группировка "Гилея", в которой и состоял Маяковский. Лицей с 1963 года носил имя поэта. Бюст установили в том же году к 70-й годовщине со дня рождения Маяковского.
Борьбу с памятниками российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия при тогдашнем президенте Петре Порошенко закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года успели снести 2,5 тысячи монументов. Кроме того, свыше 900 населённых пунктов и около 50 тысяч улиц были переименованы. В том же году в Незалежной обострилась борьба со всем, что напоминает о российской культуре. В Минкульте страны сообщали, что тогда дополнительно изменили 9 859 названий и снесли 145 монументов.
А в декабре 2023 года Лайф сообщал, что власти Одессы хотят снести памятник Александру Пушкину. Историко-топонимическая комиссия горсовета рекомендовала убрать памятный знак "Тень Пушкина".