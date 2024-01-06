Регион

Уведомления отключены

6 января, 04:23

Жители села Пушкино на западе Украины сохранили памятник советскому солдату

Украинцы из села Пушкино в Закарпатье отказались демонтировать памятник советскому солдату. Об этом сообщил телеграм-канал "Деколонизация. Украина".

"Учитывая неизменное и неуклонное общественное мнение жителей села Пушкино, демонтаж памятника проводиться не будет", — говорится в документе, подписанном главой местного сельсовета Степаном Ковачом.

По его словам, 24 декабря на общем собрании было принято единогласное решение не сносить скульптуру, посвящённую воинам-односельчанам.

На Украине разгорелся громкий скандал из-за отказа сносить советские памятники
На Украине разгорелся громкий скандал из-за отказа сносить советские памятники

А в Киеве в начале декабря демонтировали памятник советскому деятелю времён Гражданской войны Николаю Щорсу. В процессе демонтажа возникла проблема: рабочие поняли, что копыта бронзового коня невозможно достать из цемента, поэтому они решили попросту отпилить их. Позже в этом же месяце там снесли монумент экипажу советского бронепоезда "Таращанец", а ближе к концу 2023-го демонтировали памятник участникам Январского восстания 1918 года.

Обложка ©

Unsplash / Dima Pima

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Украина
  • ссср
  • Мировая политика
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров