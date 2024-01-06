Жители села Пушкино на западе Украины сохранили памятник советскому солдату

Украинцы из села Пушкино в Закарпатье отказались демонтировать памятник советскому солдату. Об этом сообщил телеграм-канал "Деколонизация. Украина".

"Учитывая неизменное и неуклонное общественное мнение жителей села Пушкино, демонтаж памятника проводиться не будет", — говорится в документе, подписанном главой местного сельсовета Степаном Ковачом.