Жители села Пушкино на западе Украины сохранили памятник советскому солдату
Украинцы из села Пушкино в Закарпатье отказались демонтировать памятник советскому солдату. Об этом сообщил телеграм-канал "Деколонизация. Украина".
"Учитывая неизменное и неуклонное общественное мнение жителей села Пушкино, демонтаж памятника проводиться не будет", — говорится в документе, подписанном главой местного сельсовета Степаном Ковачом.
По его словам, 24 декабря на общем собрании было принято единогласное решение не сносить скульптуру, посвящённую воинам-односельчанам.
А в Киеве в начале декабря демонтировали памятник советскому деятелю времён Гражданской войны Николаю Щорсу. В процессе демонтажа возникла проблема: рабочие поняли, что копыта бронзового коня невозможно достать из цемента, поэтому они решили попросту отпилить их. Позже в этом же месяце там снесли монумент экипажу советского бронепоезда "Таращанец", а ближе к концу 2023-го демонтировали памятник участникам Январского восстания 1918 года.
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