В Киеве демонтировали памятник участникам Январского восстания 1918 года
В Киеве был демонтирован памятник в честь Январского восстания 1918 года. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dtk.kievcity
В Киеве демонтировали памятник в честь Январского восстания 1918 года, когда рабочие киевского завода "Арсенал" взбунтовались против Центральной рады Украинской Народной Республики (УНР). Монумент стоял на постаменте над братской могилой участников этого события.
"Сотрудники КП (коммунального предприятия. — Прим. Лайфа) "Киевблагоустройство" демонтировали <…> памятник участникам вооружённого восстания 1918 года", — сообщает пресс-служба горсовета Киева.
Во время Январского восстания, которому посвящён памятник, рабочие киевского завода "Арсенал" с оружием в руках восстали против Центральной рады УНР, которая провозгласила свою независимость вопреки интересам советской власти. Восстание началось 29 января и завершилось через несколько дней — 4 февраля 1918 года (по старому стилю события происходили с 16 по 22 января), после того как украинские войска подавили вооружённый протест. В феврале того же года большевики вернули Киев под свой контроль, а останки павших рабочих "Арсенала" с почестями перезахоронили в Мариинском парке города. В 1967 году над братской могилой установили памятник, который находился там до сегодняшнего дня.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Киеве демонтировали памятник советскому деятелю времён Гражданской войны Николаю Щорсу. В процессе демонтажа возникла проблема: рабочие поняли, что копыта бронзового коня невозможно достать из цемента, поэтому они решили попросту отпилить их.