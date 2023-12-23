В Киеве демонтировали памятник участникам Январского восстания 1918 года

Во время Январского восстания, которому посвящён памятник, рабочие киевского завода "Арсенал" с оружием в руках восстали против Центральной рады УНР, которая провозгласила свою независимость вопреки интересам советской власти. Восстание началось 29 января и завершилось через несколько дней — 4 февраля 1918 года (по старому стилю события происходили с 16 по 22 января), после того как украинские войска подавили вооружённый протест. В феврале того же года большевики вернули Киев под свой контроль, а останки павших рабочих "Арсенала" с почестями перезахоронили в Мариинском парке города. В 1967 году над братской могилой установили памятник, который находился там до сегодняшнего дня.