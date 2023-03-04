Бюст "русского рыцаря Балкан" облили краской в Варне

В Варне неизвестные облили белой краской бюст российского дипломата графа Николая Игнатьева, которого называют "русским рыцарем Балкан". Посол РФ в стране Элеонора Митрофанова осудила инцидент и назвала подобные акции уделом слабых.

"Возмущены очередным проявлением кощунственного вандализма. Подчёркиваем, что выражение гражданской позиции путём войны с памятниками — удел слабых. В очередной раз призываем болгарские власти принять меры по недопущению впредь осквернения монументов нашей общей истории", — сказала дипломат в беседе с ТАСС.

Митрофанова добавила, что "искренне удивлена тому факту, что нападению подвергся именно памятник Игнатьеву, который подписал документ, вернувший Болгарии государственность". Она надеется, что правоохранители установят личность преступника.

Как сообщила местная газета "24 часа", городская администрация оперативно очистила бюст от следов краски.

Николай Игнатьев — посол России в Константинополе, подписавший Сан-Стефанский мир, который принёс освобождение Болгарии. До этого страна почти 500 лет находилась под контролем Османской империи.