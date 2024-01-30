Захарова пристыдила "мстителя" за недостойную армян атаку на памятник детям-блокадникам
МИД: РФ осуждает осквернение памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване
Россия осуждает акт вандализма у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Она отметила, что таким выходкам способствует развязанная в Армении публичная кампания по очернению России.
Вандал устроил погром рядом с памятником детям блокадного Ленинграда в Ереване. Видео © X / Adnan Huseyn
"Решительно осуждаем акт вандализма, совершённый у памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване 29 января. С глубоким сожалением отмечаем, что это далеко не первый случай осквернения монументов, посвящённых общим для России и Армении героическим страницам истории", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
Захарова отметила, что в ведомстве увидели острую реакцию неприятия произошедшего со стороны армян, а также добавила, что от властей республики российская сторона ожидает пресечения подобных проявлений варварства. По её словам, таким выходкам способствует развязанная в регионе русофобская кампания. Она уверена, что общую для России и Армении историю ни у кого переписать не получится. Память о совместной борьбе народов наших стран, включая русских и армян, против гитлеровской Германии и их общей победе всегда будет жить в наших сердцах, заключила дипломат.
Напомним, памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване был осквернён местным вандалом. Мужчина разбросал возложенные к монументу венки, запечатлев свои действия на видео. В ролике "борец с памятниками" намекнул, что его оскорбили заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о Карабахе. Позже вандал повторил "подвиг" и вновь набросился на венки у памятника. На этот раз он сорвал ленты в цветах российского триколора и истоптал их в снегу. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, после чего СК Армении возбудил дело.
X / Adnan Huseyn