В Армении завели дело на "мстителя Захаровой" за осквернение памятника детям-блокадникам
СК Армении возбудил дело из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда
Следственный комитет Армении возбудил дело о хулиганстве после осквернения памятника в Ереване, посвящённого детям блокадного Ленинграда. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян.
Вандал устроил погром рядом с памятником детям блокадного Ленинграда в Ереване. Видео © X / Adnan Huseyn
В ведомстве отметили, что СК получил сообщения от МВД о видео, которое распространилось в соцсетях. Абрамян отметил, что принимаются меры, чтобы доставить этого мужчину в следственный орган.
"В связи с полученным сообщением в следственном отделе ереванского административного района Арабкир инициировано уголовное производство по статье "Хулиганство". С целью полного выяснения обстоятельств произошедшего и правовой оценки действиям указанного лица проводится следствие. Его личность установлена", — написал Абрамян в соцсетях.
Напомним, памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване был осквернён местным вандалом. Мужчина разбросал возложенные к монументу венки, запечатлев свои действия на видео. В ролике "борец с памятниками" намекнул, что его оскорбили заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о Карабахе. Позже вандал повторил "подвиг" и вновь набросился на венки у памятника. На этот раз он сорвал ленты в цветах российского триколора и истоптал их в снегу. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
X / Adnan Huseyn