В Армении завели дело на "мстителя Захаровой" за осквернение памятника детям-блокадникам

Следственный комитет Армении возбудил дело о хулиганстве после осквернения памятника в Ереване, посвящённого детям блокадного Ленинграда. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Гор Абрамян.

Вандал устроил погром рядом с памятником детям блокадного Ленинграда в Ереване. Видео © X / Adnan Huseyn

В ведомстве отметили, что СК получил сообщения от МВД о видео, которое распространилось в соцсетях. Абрамян отметил, что принимаются меры, чтобы доставить этого мужчину в следственный орган.

"В связи с полученным сообщением в следственном отделе ереванского административного района Арабкир инициировано уголовное производство по статье "Хулиганство". С целью полного выяснения обстоятельств произошедшего и правовой оценки действиям указанного лица проводится следствие. Его личность установлена", — написал Абрамян в соцсетях.