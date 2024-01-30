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30 января, 09:34

Глава СК поручил завести дело на вандала, который дважды осквернил памятник детям-блокадникам

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника детям-блокадникам

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением в Ереване памятника детям блокадного Ленинграда.

"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил центральному аппарату ведомства возбудить по данному факту уголовное дело и во взаимодействии с МИД РФ установить все обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении СК РФ.

Путин: Мы, в отличие от наших соседей, памятники героям не уничтожаем
Путин: Мы, в отличие от наших соседей, памятники героям не уничтожаем

Напомним, памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване был осквернён местным вандалом. Мужчина разбросал возложенные к монументу венки, запечатлев свои действия на видео. В ролике "борец с памятниками" намекнул, что его оскорбили заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о Карабахе. Позже вандал повторил "подвиг" и вновь набросился на венки у памятника. На этот раз он сорвал ленты в цветах российского триколора и истоптал их в снегу.

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X / Adnan Huseyn

Александра Вишнякова
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