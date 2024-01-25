Россия, в отличие от соседей, не сносит советские памятники, ведь это является примером "потрясающего невежества" с плохими последствиями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде.

"Мы, в отличие от наших соседей, которые уничтожают памятники героям Великой Отечественной войны, да и просто российские, советские памятники, памятники Пушкину уже начали сносить и так далее... Это потрясающее невежество и непонимание того, где они живут, что делают и что за этим последует", — подчеркнул глава государства.

Но Россия живёт и действует совсем по другим принципам и законам, добавил Путин.