Путин: Мы, в отличие от наших соседей, памятники героям не уничтожаем
Путин назвал потрясающим невежеством снос памятников в соседних странах
Россия, в отличие от соседей, не сносит советские памятники, ведь это является примером "потрясающего невежества" с плохими последствиями. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта в Калининграде.
"Мы, в отличие от наших соседей, которые уничтожают памятники героям Великой Отечественной войны, да и просто российские, советские памятники, памятники Пушкину уже начали сносить и так далее... Это потрясающее невежество и непонимание того, где они живут, что делают и что за этим последует", — подчеркнул глава государства.
Но Россия живёт и действует совсем по другим принципам и законам, добавил Путин.
А ранее помощник президента РФ Владимир Мединский поиронизировал над сносом памятников Ленину на Украине. Он заметил, что вождь пролетариата не мог бы предположить, что это будет происходить на Украине, которую "он сам географически и политически создал".
LIFE / Павел Баранов