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Мединский поиронизировал над судьбой памятников Ленину на Украине

Мединский напомнил, что памятники Ленину сносят на созданной им Украине

23 января, 09:18
Памятник Ленину в подмосковном Ногинске. Обложка © Wikipedia

Памятник Ленину в подмосковном Ногинске. Обложка © Wikipedia

Помощник президента РФ Владимир Мединский обратил внимание, что памятники Владимиру Ленину начали сносить именно на Украине, созданной когда-то вождём пролетариата. Об этом он написал в телеграм-канале.

"И чего уж точно Ильич не мог предположить, что их [памятники] начнут сносить на Украине, которую он сам "географически и политически" и создал. Присовокупив к Малороссии (весьма упрощаю, но суть верна) Донбасс, Новороссию (Одессу, Херсон, Николаев, Екатеринослав, Мариуполь) и Слобожанщину (Харьков, Сумы)", — отметил Мединский.

По словам помощника главы государства, Ленин всего лишь поддержал "незатейливую мыслишку, что украинцы – якобы отдельный народ, а не часть русского". Последствия этого притянутого за уши тезиса приходится разгребать сейчас, отметил Мединский. Он также опубликовал фотографию первого в стране памятника вождю, установленного ровно 100 лет назад на Глуховской мануфактуре под Москвой.

"Теперь из подмосковного Ногинска бетонный Ильич грозит кулаком неблагодарным киевским "иудушкам" и "политическим проституткам", — резюмировал Мединский.

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Напомним, в 2015 году — во время президентства Петра Порошенко — на Украине вступил в силу так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает запрет пропаганды и использования советской символики. Также в стране начали сносить памятники СССР, в том числе установленные в память о вожде пролетариата Владимире Ленине.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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