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31 января, 17:19

Осквернивший памятник "мститель Захаровой" задержан при попытке бежать из Армении

СК Армении: Осквернившего памятник блокадникам в Ереване задержали

Осквернивший мемориал детям блокадного Ленинграда в Ереване пытался бежать из страны, его удалось задержать. Как сообщили в пресс-службе Армении, преступника обнаружили, когда тот уже направлялся к границе.

Вандал устроил погром рядом с памятником детям блокадного Ленинграда в Ереване. Видео © X / Adnan Huseyn

"Он обнаружен, задержан", — заявил представитель ведомства. По его словам, подозреваемый находится в распоряжении СК.

Напомним, памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване был осквернён местным вандалом. Мужчина разбросал возложенные к монументу венки, запечатлев свои действия на видео. В ролике "борец с памятниками" намекнул, что его оскорбили заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о Карабахе. Позже вандал повторил "подвиг" и вновь набросился на венки у памятника. На этот раз он сорвал ленты в цветах российского триколора и истоптал их в снегу. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. СК Армении завёл дело по статье "Хулиганство".

Захарова пристыдила "мстителя" за недостойную армян атаку на памятник детям-блокадникам
Захарова пристыдила "мстителя" за недостойную армян атаку на памятник детям-блокадникам
Обложка ©

X / Adnan Huseyn

Александра Мышляева
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