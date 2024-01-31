Осквернивший памятник "мститель Захаровой" задержан при попытке бежать из Армении

Осквернивший мемориал детям блокадного Ленинграда в Ереване пытался бежать из страны, его удалось задержать. Как сообщили в пресс-службе Армении, преступника обнаружили, когда тот уже направлялся к границе.

Напомним, памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване был осквернён местным вандалом. Мужчина разбросал возложенные к монументу венки, запечатлев свои действия на видео. В ролике "борец с памятниками" намекнул, что его оскорбили заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой о Карабахе. Позже вандал повторил "подвиг" и вновь набросился на венки у памятника. На этот раз он сорвал ленты в цветах российского триколора и истоптал их в снегу. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. СК Армении завёл дело по статье "Хулиганство".