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Львовская область первой на Украине отчиталась о полной "декоммунизации"

Глава Львовской области заявил о завершении процесса "декоммунизации"

30 января, 13:24
Во Львовской области Украины снесли последний советский памятник. Фото © Телеграм-канал Максим Козицький / Львівська ОВА (ОДА)

Во Львовской области Украины снесли последний советский памятник. Фото © Телеграм-канал Максим Козицький / Львівська ОВА (ОДА)

Львовская область Украины первой отчиталась о полной "декоммунизации": в регионе снесли последний советский памятник. Об этом сообщил глава области Максим Козицкий.

"После активной работы областной рабочей группы в Лопатинском обществе демонтировали последний советский памятник. За 2023 год на Львовщине снесли 312 таких. Радуемся, что стали примером для других областей", написал он в телеграм-канале, приложив фото уничтоженного монумента.

В Киеве сняли звёзды с обелиска городу-герою и похвастались очередным успехом декоммунизации
В Киеве сняли звёзды с обелиска городу-герою и похвастались очередным успехом декоммунизации

Напомним, в 2015 году — ещё при президентстве Петра Порошенко — на Украине вступил в силу так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает запрет пропаганды и использования советской символики. В рамках этого закона был переименован целый ряд населённых пунктов и улиц, носивших имена советских деятелей. Также демонтированы тысячи памятников, большинство из которых посвящены Владимиру Ленину. С началом спецоперации процесс уничтожения монументов на Украине ускорился.

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В Киеве со второй попытки смогли установить трезубец на "Родину-мать"
Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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