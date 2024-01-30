Львовская область первой на Украине отчиталась о полной "декоммунизации"

"После активной работы областной рабочей группы в Лопатинском обществе демонтировали последний советский памятник. За 2023 год на Львовщине снесли 312 таких. Радуемся, что стали примером для других областей", — написал он в телеграм-канале, приложив фото уничтоженного монумента.

Напомним, в 2015 году — ещё при президентстве Петра Порошенко — на Украине вступил в силу так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает запрет пропаганды и использования советской символики. В рамках этого закона был переименован целый ряд населённых пунктов и улиц, носивших имена советских деятелей. Также демонтированы тысячи памятников, большинство из которых посвящены Владимиру Ленину. С началом спецоперации процесс уничтожения монументов на Украине ускорился.