Памятник Жеглову и Шарапову захотели снести в Киеве

Власти Киева планируют демонтировать памятник, посвящённый главным героям фильма "Место встречи изменить нельзя" — Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову. Об этом сообщает УНН.

По данным издания, в общей сложности городской совет Киева запланировал внести в список на демонтаж более 50 памятников. В частности, в их число вошли мемориалы, посвящённые космонавту Юрию Гагарину и писателю Максиму Горькому. По данным Минкульта Незалежной, за 2023 год в стране было изменено 9,8 тысячи географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией и Советским Союзом.

Напомним, с 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, а также осуждение коммунистического режима СССР.