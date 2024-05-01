Памятник Жеглову и Шарапову захотели снести в Киеве
В Киеве хотят снести памятник героям фильма "Место встречи изменить нельзя"
Памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову в Киеве на улице Академика Богомольца. Обложка © Telegram / УНН
Власти Киева планируют демонтировать памятник, посвящённый главным героям фильма "Место встречи изменить нельзя" — Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову. Об этом сообщает УНН.
По данным издания, в общей сложности городской совет Киева запланировал внести в список на демонтаж более 50 памятников. В частности, в их число вошли мемориалы, посвящённые космонавту Юрию Гагарину и писателю Максиму Горькому. По данным Минкульта Незалежной, за 2023 год в стране было изменено 9,8 тысячи географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией и Советским Союзом.
Напомним, с 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, а также осуждение коммунистического режима СССР.
А ранее Life.ru сообщал, что на Украине Михаила Булгакова официально признали ярым украинофобом. "Эксперты" пришли к выводу, что писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, якобы всегда презирал украинцев, а также ненавидел их стремление к независимости.