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1 мая, 11:47

Памятник Жеглову и Шарапову захотели снести в Киеве

В Киеве хотят снести памятник героям фильма "Место встречи изменить нельзя"

Памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову в Киеве на улице Академика Богомольца. Обложка © Telegram / УНН

Памятник Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову в Киеве на улице Академика Богомольца. Обложка © Telegram / УНН

Власти Киева планируют демонтировать памятник, посвящённый главным героям фильма "Место встречи изменить нельзя" — Глебу Жеглову и Владимиру Шарапову. Об этом сообщает УНН.

По данным издания, в общей сложности городской совет Киева запланировал внести в список на демонтаж более 50 памятников. В частности, в их число вошли мемориалы, посвящённые космонавту Юрию Гагарину и писателю Максиму Горькому. По данным Минкульта Незалежной, за 2023 год в стране было изменено 9,8 тысячи географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией и Советским Союзом.

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Напомним, с 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, а также осуждение коммунистического режима СССР.

А ранее Life.ru сообщал, что на Украине Михаила Булгакова официально признали ярым украинофобом. "Эксперты" пришли к выводу, что писатель, несмотря на годы жизни в Киеве, якобы всегда презирал украинцев, а также ненавидел их стремление к независимости.


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Наталья Исакова
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