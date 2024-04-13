В Одессе задержали мужчину из-за советских открыток, ему грозит реальный срок

В Одессе задержали мужчину с советскими открытками. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, при виде полицейских мужчина "резко изменил направление движения" и начал убегать. Во время проверки у него было обнаружено множество открыток с коммунистической символикой. За это, согласно новым законам Незалежной, задержанному светит реальный срок. Максимальная санкция по статье, которую ему вменяют, предусматривает до десяти лет лишения свободы.

"В действиях задержанного усматриваются признаки уголовного правонарушения по статье 436-1 "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов" УК Украины", — указано в сообщении полиции.

Напомним, с 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, а также осуждение коммунистического режима СССР. В рамках исполнения закона власти Незалежной переименовали уже несколько городов и десятки улиц. Также активно сносятся памятники советским вождям и деятелям.