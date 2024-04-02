Проспект Кутузова в подконтрольном Киеву Херсоне переименовали в честь Шухевича

В подконтрольном киевскому режиму Херсоне власти переименовали 24 топонима, связанных с Россией и СССР. В частности, проспект Кутузова получил имя одного из лидеров украинских националистов Романа Шухевича. Об этом во вторник, 2 апреля, заявил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

"Очередной ряд объектов топонимики в Херсоне переименован сегодня. 16 улиц, одна площадь, один проспект, два проезда и четыре переулка. Всего 24 топонима получили новые названия", — указал он в телеграм-канале.

Улица Достоевского в Херсоне получила имя украинского писателя Михаила Коцюбинского, улица Тургенева теперь названа в честь публицистки Елены Пчилки, а улицу Грибоедова переименовали в улицу прозаика Ивана Багряного.