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28 марта, 15:14

На Украине захотели переименовать дуб памяти Ленина в Казацкий

Дуб памяти Ленина под Днепропетровском. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dnepr.info

Дуб памяти Ленина под Днепропетровском. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dnepr.info

На Украине хотят переименовать памятник природы дуб памяти Ленина в Казацкий, следует из постановления правительства, опубликованного Министерством инфраструктуры страны. Он находится в Днепропетровской области.

Как пишут украинские СМИ, дереву более 140 лет. Своё имя оно получило в 1924 году, когда во время вырубок осталось единственным.

Мединский поиронизировал над судьбой памятников Ленину на Украине
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Ранее в Одессе захотели снести памятный знак "Тень Пушкина" и памятник великому русскому поэту. Причины не указываются.

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Матвей Константинов
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