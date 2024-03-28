На Украине захотели переименовать дуб памяти Ленина в Казацкий
Дуб памяти Ленина под Днепропетровском. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dnepr.info
На Украине хотят переименовать памятник природы дуб памяти Ленина в Казацкий, следует из постановления правительства, опубликованного Министерством инфраструктуры страны. Он находится в Днепропетровской области.
Как пишут украинские СМИ, дереву более 140 лет. Своё имя оно получило в 1924 году, когда во время вырубок осталось единственным.
Ранее в Одессе захотели снести памятный знак "Тень Пушкина" и памятник великому русскому поэту. Причины не указываются.