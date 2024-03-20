Украина объявила войну "Одуванчику", "Васильку" и "Кузнечику"
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал "декоммунизировать" детсады
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь возмутился тем, что большинство детсадов на территории Незалежной имеют русские названия типа "Солнышко", "Одуванчик", "Кузнечик" или "Василёк", передаёт RT. Раздосадованный, он обратился к органам власти и администрации дошкольных учреждений с требованием устранить это обидное допущение.
"К нам поступают нередкие жалобы относительно названий дошкольных учебных заведений, которые имеют русскоязычный характер, не соответствуют стандартам государственного языка, а некоторые — просто здравому смыслу", — возмутился Креминь в одной из социальных сетей.
Претензия по поводу "здравого смысла", вероятно, была адресована администрации детсада "Тополёк" из-за ассоциаций с российским ракетным комплексом "Тополь-М". А вот чем украинскому чиновнику не угодили "Ивушка", "Заинька" и "Карандашкино", прояснить не удалось.
Напомним, что в декабре Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах, предполагающий официальное ужесточение прав использования русского языка. А языковой омбудсмен и вовсе отверг существование русскоговорящих украинцев. Правда, остаётся вопрос: кого же тогда призывала "утилизировать" ксенофобка из украинского истеблишмента Ирина Фарион.
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