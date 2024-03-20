Украина объявила войну "Одуванчику", "Васильку" и "Кузнечику"

Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь возмутился тем, что большинство детсадов на территории Незалежной имеют русские названия типа "Солнышко", "Одуванчик", "Кузнечик" или "Василёк", передаёт RT. Раздосадованный, он обратился к органам власти и администрации дошкольных учреждений с требованием устранить это обидное допущение.

"К нам поступают нередкие жалобы относительно названий дошкольных учебных заведений, которые имеют русскоязычный характер, не соответствуют стандартам государственного языка, а некоторые — просто здравому смыслу", — возмутился Креминь в одной из социальных сетей.