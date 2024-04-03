На Украине Михаила Булгакова официально признали ярым украинофобом
Украинский институт нацпамяти признал Михаила Булгакова ярым украинофобом
Михаил Булгаков. Обложка © Wikipedia
Украинский институт национальной памяти признал украинофобом писателя Михаила Булгакова и объявил использование его имени "пропагандой российской имперской политики". Об этом сообщается на сайте учреждения.
В институте заявили, что Булгаков — "имперец по мировоззрению и ярый украинофоб". Несмотря на годы жизни в Киеве, он якобы презирал украинцев и их культуру, ненавидел их стремление к независимости, а также нелестно высказывался о становлении украинского государства и его руководителях. Согласно выводу института, автор "Мастера и Маргариты" и "Собачьего сердца" из всех русских писателей того времени "стоит ближе всего к нынешним идеологемам кремлёвского оправдания этноцида на Украине".
"Мировоззренчески был на позициях русского империализма, белогвардейщины, одобрял экспансию русского коммунизма", — убеждены эксперты института.
Ранее Life.ru сообщал, что на Украине стали продавать мемуары хорватского нациста Анте Павелича. Он был союзником нацистской Германии и не раздумывая санкционировал массовые зверские убийства сербов, евреев и цыган.