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3 апреля, 16:33

На Украине Михаила Булгакова официально признали ярым украинофобом

Украинский институт нацпамяти признал Михаила Булгакова ярым украинофобом

Михаил Булгаков. Обложка © Wikipedia

Михаил Булгаков. Обложка © Wikipedia

Украинский институт национальной памяти признал украинофобом писателя Михаила Булгакова и объявил использование его имени "пропагандой российской имперской политики". Об этом сообщается на сайте учреждения.

В институте заявили, что Булгаков — "имперец по мировоззрению и ярый украинофоб". Несмотря на годы жизни в Киеве, он якобы презирал украинцев и их культуру, ненавидел их стремление к независимости, а также нелестно высказывался о становлении украинского государства и его руководителях. Согласно выводу института, автор "Мастера и Маргариты" и "Собачьего сердца" из всех русских писателей того времени "стоит ближе всего к нынешним идеологемам кремлёвского оправдания этноцида на Украине".

"Мировоззренчески был на позициях русского империализма, белогвардейщины, одобрял экспансию русского коммунизма", — убеждены эксперты института.

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Ранее Life.ru сообщал, что на Украине стали продавать мемуары хорватского нациста Анте Павелича. Он был союзником нацистской Германии и не раздумывая санкционировал массовые зверские убийства сербов, евреев и цыган.

Наталья Исакова
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