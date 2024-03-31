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31 марта, 12:32

На Украине продают мемуары палача Гитлера, на руках которого кровь 30 тысяч хорватских евреев

На Украине стали продавать мемуары хорватского нациста Павелича

Анте Павелич. Фото © Wikipedia

Анте Павелич. Фото © Wikipedia

Одна из ведущих книжных сетей на Украине начала продавать мемуары союзника Гитлера — фашиста Анте Павелича из Хорватии, устраивавшего чистки по этническому признаку во время Второй мировой войны. Об этом рассказал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в соцсети Facebook*.

"Павелич — глава марионеточного правительства Хорватии, союзник нацистской Германии в 1941–1945 годах, палач евреев, сербов и цыган. Организатор массового убийства более 30 тысяч хорватских евреев. Но в аннотации к двухтомнику мемуаров нацистского палача об этом не написано. И в книге об этом также нет ни слова", возмутился Эдуард Долинский.

По словам украинского активиста, таким образом книготорговая сеть исходя из этого "фактически занимается отбеливанием нацистских преступлений и отрицанием холокоста".

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Ранее политолог заявил, что Украина открыто поощряет и поддерживает идеологию нацизма, награждая Ярослава Хунки (Гунько) почётным знаком "За заслуги перед Тернопольщиной". По его словам, Европа старается закрывать глаза на такие процессы и даже Польша с Израилем никак не прокомментируют награждение эсэсовца.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

Владимир Озеров
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