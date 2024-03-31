На Украине продают мемуары палача Гитлера, на руках которого кровь 30 тысяч хорватских евреев

Одна из ведущих книжных сетей на Украине начала продавать мемуары союзника Гитлера — фашиста Анте Павелича из Хорватии, устраивавшего чистки по этническому признаку во время Второй мировой войны. Об этом рассказал глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в соцсети Facebook*.

"Павелич — глава марионеточного правительства Хорватии, союзник нацистской Германии в 1941–1945 годах, палач евреев, сербов и цыган. Организатор массового убийства более 30 тысяч хорватских евреев. Но в аннотации к двухтомнику мемуаров нацистского палача об этом не написано. И в книге об этом также нет ни слова", — возмутился Эдуард Долинский.

По словам украинского активиста, таким образом книготорговая сеть исходя из этого "фактически занимается отбеливанием нацистских преступлений и отрицанием холокоста".

Ранее политолог заявил, что Украина открыто поощряет и поддерживает идеологию нацизма, награждая Ярослава Хунки (Гунько) почётным знаком "За заслуги перед Тернопольщиной". По его словам, Европа старается закрывать глаза на такие процессы и даже Польша с Израилем никак не прокомментируют награждение эсэсовца.