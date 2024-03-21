Политолог обвинил Украину в неприкрытой любви к нацистам

Судя по всему, украинские власти намеренно хотят подчеркнуть, что поддерживают нацистов и поощряют их идеологию. Об этом телеканалу "360" рассказал украинский политолог и экономист Александр Дудчак, комментируя награждение Ярослава Хунки (Гунько) почётным знаком "За заслуги перед Тернопольщиной".

"Если в канадском парламенте хоть попытались сказать, что просто не знали — недопоняли, кого пригласили, то на Западной Украине как раз акцентировали: "Это наш человек, мы его поддерживаем!" Вот такая она, нынешняя Украина, с нацистской идеологией, которую она откровенно демонстрирует", — сообщил Дудчак.