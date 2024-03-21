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21 марта, 01:16

Политолог обвинил Украину в неприкрытой любви к нацистам

Политолог Дудчак: Украина, наградив Гунько, показала, что любит нацизм

Бывший эсэсовец Ярослав Хунка (Гунько). Обложка © Кадр из YouTube / CTV News

Бывший эсэсовец Ярослав Хунка (Гунько). Обложка © Кадр из YouTube / CTV News

Судя по всему, украинские власти намеренно хотят подчеркнуть, что поддерживают нацистов и поощряют их идеологию. Об этом телеканалу "360" рассказал украинский политолог и экономист Александр Дудчак, комментируя награждение Ярослава Хунки (Гунько) почётным знаком "За заслуги перед Тернопольщиной".

"Если в канадском парламенте хоть попытались сказать, что просто не знали — недопоняли, кого пригласили, то на Западной Украине как раз акцентировали: "Это наш человек, мы его поддерживаем!" Вот такая она, нынешняя Украина, с нацистской идеологией, которую она откровенно демонстрирует", — сообщил Дудчак.

По его словам, Европа и Запад не просто так отводят взгляд от украинского нацизма, ведь это часть их собственной идеологии. В связи с этим награждение эсэсовца никто не прокомментирует, включая Польшу и Израиль.

В канадском Оквилле открестились от сноса памятника украинским эсэсовцам
В канадском Оквилле открестились от сноса памятника украинским эсэсовцам

Напомним, областной совет Тернопольской области Украины вручил награду нацисту Ярославу Хунке (Гунько), который служил в дивизии СС "Галичина", в виде почётного знака "За заслуги перед Тернопольщиной". Мужчина уже "прославился" на весь мир в сентябре 2023 года, когда посетил канадский парламент для встречи с Владимиром Зеленским. Изначально премьер-министр Канады Джастин Трюдо отрицал свою причастность к произошедшему, но позже выяснилось, что он сам отправил нацисту приглашение. В феврале этого года Канада получила запрос о выдаче эсэсовца. Позднее стало известно, что Оттава отказала Москве в его экстрадиции. СК России заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде.

Анатолий Симоненко
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