На Украине наградили 99-летнего нациста, которого чествовали в Парламенте Канады
На Украине наградили служившего в СС нациста Гунько почётным знаком
Бывший эсэсовец Ярослав Хунка (Гунько). Обложка © Кадр из YouTube / CTV News
Областной совет Тернопольской области Украины наградил нациста Ярослава Хунку (Гунько), который служил в дивизии СС "Галичина", почётным знаком "За заслуги перед Тернопольщиной". Об этом сообщает украинское издание "Общественное".
По его данным, депутаты отметили престарелого нациста за "проявленный патриотизм, выдающиеся заслуги в обороне территориальной целостности и независимости" Незалежной. Награду сегодня, 19 марта, передали внучатой племяннице эсэсовца.
"19 марта, в день 99-летия Ярослава Гунько, председатель постоянной комиссии областного совета по вопросам законности Олег Сиротюк передал знак отличия внучатой племяннице Гунько", — говорится в распоряжении властей о награждении нациста.
Напомним, что скандал с 99-летним пособником гитлеровцев разгорелся в сентябре 2023 года, когда Гунько посетил канадский парламент для встречи с Владимиром Зеленским. Изначально премьер-министр Канады Джастин Трюдо отрицал свою причастность к произошедшему, но позже выяснилось, что он сам отправил нацисту приглашение. В феврале этого года Канада получила запрос о выдаче эсэсовца. Позднее стало известно, что Оттава отказала Москве в его экстрадиции. СК России заочно предъявил Гунько обвинение в геноциде.