На Украине наградили 99-летнего нациста, которого чествовали в Парламенте Канады

Областной совет Тернопольской области Украины наградил нациста Ярослава Хунку (Гунько), который служил в дивизии СС "Галичина", почётным знаком "За заслуги перед Тернопольщиной". Об этом сообщает украинское издание "Общественное".

По его данным, депутаты отметили престарелого нациста за "проявленный патриотизм, выдающиеся заслуги в обороне территориальной целостности и независимости" Незалежной. Награду сегодня, 19 марта, передали внучатой племяннице эсэсовца.