Украинские историки назвали Булгакова символом "имперской политики России"

Украинский институт национальной памяти обвинил русского писателя Михаила Булгакова в якобы "предвзятом отношении к украинцам, их языку, культуре и праву на собственное государство". Уроженца Киева назвали символом "российской имперской политики", призвав исключить использование имени драматурга в названии географических объектов на территории Незалежной.

"Булгаков — один из тех, кто начал нынешние идеологические манипуляции своим отрицанием существования миллионов украинцев, украинской литературы и культуры", — сказано в исследовании УИНП.

Аналогичные обвинения историки института озвучили в адрес поэта Иосифа Бродского и писателя Александра Солженицына. Они, считают в Киеве, "пренебрегали гуманизмом" при обсуждении украинского вопроса.