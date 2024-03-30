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30 марта, 00:19

Украинские историки назвали Булгакова символом "имперской политики России"

Писатель Михаил Булгаков. Обложка © Wikipedia / Общественное достояние

Писатель Михаил Булгаков. Обложка © Wikipedia / Общественное достояние

Украинский институт национальной памяти обвинил русского писателя Михаила Булгакова в якобы "предвзятом отношении к украинцам, их языку, культуре и праву на собственное государство". Уроженца Киева назвали символом "российской имперской политики", призвав исключить использование имени драматурга в названии географических объектов на территории Незалежной.

"Булгаков — один из тех, кто начал нынешние идеологические манипуляции своим отрицанием существования миллионов украинцев, украинской литературы и культуры", — сказано в исследовании УИНП.

Аналогичные обвинения историки института озвучили в адрес поэта Иосифа Бродского и писателя Александра Солженицына. Они, считают в Киеве, "пренебрегали гуманизмом" при обсуждении украинского вопроса.

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На Украине не впервые порочат честь Булгакова. В мае прошлого года с его мемориальной доски на фасаде музея в Киеве убрали надпись на русском языке, "переименовав" писателя в "выдающегося киевлянина". А после памятник и вовсе облили красной краской.

Илья Пушкарев
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