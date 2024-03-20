Британский писатель "лишил" Украину Крыма и вызвал у Незалежной истерику

Иллюстрация в детской книге британского писателя Саймона Тайлера возмутила Посольство Украины в Лондоне. На изображении с картой Незалежной в составе страны отсутствовали Крым и часть Одесской области. Свои возмущения дипломаты озвучили в соцсетях.

Сотрудники диппредставительства сообщили, что напрямую обратились к автору с требованием "восстановить" территориальную целостность страны на картинке. Тайлер был вынужден удовлетворить каприз посольства и перерисовать иллюстрацию.