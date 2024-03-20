Британский писатель "лишил" Украину Крыма и вызвал у Незалежной истерику
Посольство Украины осудило британского писателя за "отсутствующий" на карте Крым
Иллюстрация в книге Саймона Тайлера. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Embassy of Ukraine to the UK
Иллюстрация в детской книге британского писателя Саймона Тайлера возмутила Посольство Украины в Лондоне. На изображении с картой Незалежной в составе страны отсутствовали Крым и часть Одесской области. Свои возмущения дипломаты озвучили в соцсетях.
Сотрудники диппредставительства сообщили, что напрямую обратились к автору с требованием "восстановить" территориальную целостность страны на картинке. Тайлер был вынужден удовлетворить каприз посольства и перерисовать иллюстрацию.
В сообщении говорится, что писатель уже прислал исправленный вариант карты и в скором времени займётся переизданием детской книжки.
Напомним, что Крым стал частью России ровно десять лет назад. Историческое воссоединение произошло после проведения на полуострове референдума. По случаю годовщины на Красной площади состоялся митинг-концерт, собравший свыше 80 тысяч человек.