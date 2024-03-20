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19 марта, 23:52

Британский писатель "лишил" Украину Крыма и вызвал у Незалежной истерику

Посольство Украины осудило британского писателя за "отсутствующий" на карте Крым

Иллюстрация в книге Саймона Тайлера. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Embassy of Ukraine to the UK

Иллюстрация в книге Саймона Тайлера. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Embassy of Ukraine to the UK

Иллюстрация в детской книге британского писателя Саймона Тайлера возмутила Посольство Украины в Лондоне. На изображении с картой Незалежной в составе страны отсутствовали Крым и часть Одесской области. Свои возмущения дипломаты озвучили в соцсетях.

Сотрудники диппредставительства сообщили, что напрямую обратились к автору с требованием "восстановить" территориальную целостность страны на картинке. Тайлер был вынужден удовлетворить каприз посольства и перерисовать иллюстрацию.

В сообщении говорится, что писатель уже прислал исправленный вариант карты и в скором времени займётся переизданием детской книжки.

Крым наш! 10 лет со дня исторического воссоединения с Россией
Крым наш! 10 лет со дня исторического воссоединения с Россией

Напомним, что Крым стал частью России ровно десять лет назад. Историческое воссоединение произошло после проведения на полуострове референдума. По случаю годовщины на Красной площади состоялся митинг-концерт, собравший свыше 80 тысяч человек.

Илья Пушкарев
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