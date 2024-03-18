"10 лет в родной гавани": Лайф публикует фото с концерта в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ
Более 80 тысяч человек посетили митинг-концерт "10 лет в родной гавани" в Москве
Концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Обложка © Life.ru
Более 80 тысяч человек приняли участие в митинге-концерте на Красной площади, приуроченном к десятилетней годовщине Крымской весны. Публикуем кадры с мероприятия, на котором выступил президент России Владимир Путин.
Концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Фото © Life.ru
Концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Фото © Life.ru
Концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Фото © Life.ru
Концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Фото © Life.ru
"В Москве на Красной площади проходит митинг-концерт "10 лет в родной гавани", посвящённый 10-й годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополя с РФ. <...> В мероприятии принимают участие более 80 тысяч москвичей и гостей столицы", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.
Она также отметила, что правопорядок и безопасность граждан на концерте обеспечивают сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов.
Концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Фото © Life.ru
Концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Фото © Life.ru
Николай Расторгуев на концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Фото © Life.ru
Концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Фото © Life.ru
Все кандидаты в президенты выборов-2024 на концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Фото © Life.ru
Концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Фото © Life.ru
Лепс на концерте в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Фото © Life.ru
Концерт в честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией. Фото © Life.ru
Ранее Life.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин вышел на сцену во время концерта и сделал ряд важных заявлений. Глава государства подчеркнул, что жители полуострова никогда не разделяли себя с Россией, что "помогло Крыму вернуться в состав нашей общей семьи". Кроме того, он отметил, что процесс возвращения Донбасса и Новороссии в состав РФ был трагичнее, чем у Крыма, но теперь все вместе.