Регион

Уведомления отключены

Новости
ВЫБОРЫ - 2024
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Путин исполнил гимн России на Красной площади

Путин спел гимн России с участниками концерта в честь воссоединения с Крымом

18 марта, 17:05
Президент РФ Владимир Путин исполнил гимн России. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин исполнил гимн России. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин исполнил гимн России вместе с участниками концерта в честь 10-летия воссоединения Крыма с нашей страной. Life.ru публикует кадры с торжественного мероприятия на Красной площади.

Президент РФ Владимир Путин исполнил гимн России. Видео © Life.ru

"Поздравляю вас с праздником! Да здравствует Россия!" сказал глава государства, а также добавил: "Мы гордимся Россией!"

По обе стороны от Путина во время исполнения гимна стояли кандидаты на выборах президента РФ: Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков. А позади политиков — волонтёры, активисты и популярные музыканты, в том числе Александр Маршал и Денис Майданов. В унисон с теми, кто был на сцене, пели гимн страны и простые зрители, собравшиеся на Красной площади.

"Взял русский флаг в свои руки": Царёв рассказал, за что жители Крыма уважают Аксёнова
"Взял русский флаг в свои руки": Царёв рассказал, за что жители Крыма уважают Аксёнова

Напомним, президент РФ Владимир Путин вышел на сцену во время митинга-концерта на Красной площади, приуроченного к годовщине Крымской весны. В своей речи он подчеркнул, что жители полуострова никогда не разделяли себя с Россией, что "помогло Крыму вернуться в состав нашей общей семьи".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!