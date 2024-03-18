Путин исполнил гимн России на Красной площади Путин спел гимн России с участниками концерта в честь воссоединения с Крымом 18 марта, 17:05 Президент РФ Владимир Путин исполнил гимн России. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин исполнил гимн России вместе с участниками концерта в честь 10-летия воссоединения Крыма с нашей страной. Life.ru публикует кадры с торжественного мероприятия на Красной площади.

Президент РФ Владимир Путин исполнил гимн России. Видео © Life.ru

"Поздравляю вас с праздником! Да здравствует Россия!" — сказал глава государства, а также добавил: "Мы гордимся Россией!"

По обе стороны от Путина во время исполнения гимна стояли кандидаты на выборах президента РФ: Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков. А позади политиков — волонтёры, активисты и популярные музыканты, в том числе Александр Маршал и Денис Майданов. В унисон с теми, кто был на сцене, пели гимн страны и простые зрители, собравшиеся на Красной площади.

Напомним, президент РФ Владимир Путин вышел на сцену во время митинга-концерта на Красной площади, приуроченного к годовщине Крымской весны. В своей речи он подчеркнул, что жители полуострова никогда не разделяли себя с Россией, что "помогло Крыму вернуться в состав нашей общей семьи".

Авторы Татьяна Миссуми