В Киеве вандалы залили краской мемориал Булгакову с надписями на украинском

На днях власти города убрали с памятника надпись на русском языке: "В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков". Вместо неё появились следующие слова на украинском: "В этом доме в 1906–1919 годах жил выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков". Однако это не спасло мемориал от рук хулиганов. Злоумышленники облили памятник красной краской. При этом в киевском Доме-музее Булгакова уже заявили, что не станут отмывать доску, отметив, что это такая "коммуникация".

"Всё ясно, почему так происходит, из-за чего. Историю не нужно запрещать, нужно объяснить, что такие личности, как Булгаков, требуют объяснения, потому что это всё равно наша история. Мы должны понимать, почему так получилось, почему были такие взгляды или не такие. Не все знают. Чаще всего цитируют его произведения, не очень понимая, какой исторический контекст, что именно он писал, какие у него были политические взгляды", — заявила директор музея Людмила Губианури.