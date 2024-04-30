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30 апреля, 12:38

В Киеве начали снос памятника Переяславской раде под Аркой Дружбы народов

Демонтаж монумента под аркой "Свободы украинского народа". Фото © Telegram / КМДА – офіційний канал

Демонтаж монумента под аркой "Свободы украинского народа". Фото © Telegram / КМДА – офіційний канал

Коммунальные службы Киева начали демонтаж композиции, посвящённой Переяславскому совету, под аркой "Свободы украинского народа" (раньше называлась Арка Дружбы народов). Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

В Киеве начали демонтаж монумента под аркой "Свободы украинского народа". Фото © Telegram / КМДА – офіційний канал

В Киеве начали демонтаж монумента под аркой "Свободы украинского народа". Фото © Telegram / КМДА – офіційний канал

Процесс может затянуться на несколько дней, поскольку конструкция очень тяжёлая. Она состоит из 20 элементов весом около 6000–7000 тонн. Композиция включает статуи Богдана Хмельницкого и русского боярина Василия Бутурлина, который в качестве царского посла принял присягу от гетмана. Монумент перевезут в Государственный музей авиации Украины имени О.К. Антонова.

Минкульт Украины разрешил снести Арку дружбы народов в Киеве
Минкульт Украины разрешил снести Арку дружбы народов в Киеве

Такими темпами скоро на Украине и вовсе не останется памятников. Но работы впереди ещё много, однако власти Киева преисполнены решимости закончить "декоммунизацию" и понатыкать везде любимый тризуб. Ранее в украинском городе Ровно снесли с постамента 40-летний памятник советским солдатам. Композиция высотой восемь метров включает в себя три бронзовые фигуры: солдата, партизана и девочки. Обломки мэр города планирует сдать в металлолом.

Владимир Озеров
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