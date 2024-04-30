В Киеве начали снос памятника Переяславской раде под Аркой Дружбы народов

Коммунальные службы Киева начали демонтаж композиции, посвящённой Переяславскому совету, под аркой "Свободы украинского народа" (раньше называлась Арка Дружбы народов). Об этом сообщается в телеграм-канале городской администрации.

В Киеве начали демонтаж монумента под аркой "Свободы украинского народа". Фото © Telegram / КМДА – офіційний канал

Процесс может затянуться на несколько дней, поскольку конструкция очень тяжёлая. Она состоит из 20 элементов весом около 6000–7000 тонн. Композиция включает статуи Богдана Хмельницкого и русского боярина Василия Бутурлина, который в качестве царского посла принял присягу от гетмана. Монумент перевезут в Государственный музей авиации Украины имени О.К. Антонова.