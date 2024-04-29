Кличко, засучив рукава, готовится к возвращению украинских беженцев
Кличко счёл возвращение украинских беженцев серьёзным вызовом для Киева
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что возвращение из Германии украинских беженцев, коих там насчитывается более миллиона, станет для руководства Украины "серьёзным вызовом".
"Я хотел бы поблагодарить Германию, так как она приняла более миллиона беженцев с Украины. Для нас станет серьёзным вызовом вернуть своих граждан по окончании войны", — заявил Кличко в беседе с медиагруппой Funke.
Глава Киева считает, для того чтобы у людей появилось желание вернуться на Украину, им нужна мотивация. Это означает, что одним лишь восстановлением городов и экономики привлечь уехавших назад не удастся.
"Людям нужны рабочие места, хорошие зарплаты и уровень жизни", — заметил Кличко.
Пока Виталий Кличко в поте лица трудится, создавая условия для возвращения граждан, МИД Украины запрещает оказание консульских услуг для украинских уклонистов за рубежом. Нововведение относится ко всем украинцам от 18 до 60 лет. Из доступных услуг в консульствах осталась лишь одна — возвращение домой с последующим приёмом на военную службу.
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