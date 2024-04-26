"Сдавайте паспорт и идите": В Раде дали совет украинским уклонистам за рубежом

Граждане Украины, которые недовольны отказом Киева в консульских услугах за рубежом, могут сдать свои паспорта и оставаться в другой стране. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в беседе с журналисткой Натальей Мосейчук.

"Дискуссии касательно ограничения консульских услуг. <...> Если вы не видите себя украинцем — сдавайте паспорт и идите. Оставайтесь в другой стране", — сообщила Безуглая.