"Сдавайте паспорт и идите": В Раде дали совет украинским уклонистам за рубежом
В Раде недовольных запретом консульских услуг украинцев призвали сдать паспорта
Граждане Украины, которые недовольны отказом Киева в консульских услугах за рубежом, могут сдать свои паспорта и оставаться в другой стране. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в беседе с журналисткой Натальей Мосейчук.
"Дискуссии касательно ограничения консульских услуг. <...> Если вы не видите себя украинцем — сдавайте паспорт и идите. Оставайтесь в другой стране", — сообщила Безуглая.
Она обратила внимание на то, что опросы, которые она проводила в своих соцсетях, показали, что 70% украинцев не против отказаться от гражданства Украины, лишь бы только избежать мобилизации.
Напомним, что МИД Украины запретил оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, которые покинули Незалежную. Доступной остаётся только услуга по оформлению документов для возвращения на родину. Как долго будет действовать запрет — неизвестно. При этом недовольство находящихся за границей украинских уклонистов только растёт.
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