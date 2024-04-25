"Будут массово подавать в суды": Политолог рассказал, какого нового врага нажил Киев

Киевские власти совершили большую ошибку, приостановив консульские услуги для военнообязанных украинцев, которые сейчас находятся за рубежом. Таким мнением поделился политолог Константин Бондаренко. Как он считает, такие граждане теперь через суды будут массово восстанавливать справедливость.

"Украинцы, которые находятся сейчас за рубежом, которые лишены возможности получать консульские услуги, будут очень массово подавать в суды с тем, чтобы была восстановлена справедливость", — сказал эксперт, выступая в эфире ютуб-канала "Да, это так".

По его словам, замглавы МИД Незалежной Андрей Сибига превысил свои полномочия, когда отказал в предоставлении консульских услуг украинцам призывного возраста. Для любого юриста и суда в Европе это является очень серьёзным нарушением, подчеркнул Бондаренко.

На днях стало известно, что МИД Украины временно запретил оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, которые покинули Незалежную. Также отныне запрещена пересылка таких паспортов в зарубежные диппредставительства. Доступной остаётся только услуга по оформлению документов для возвращения на родину. Сколько будет действовать запрет, неизвестно.