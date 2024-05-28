Госдеп: Принятие закона об иноагентах отдалит Грузию от евроинтеграции
Принятие в Грузии закона об иноагентах отдалит республику от евроинтеграции. Такое заявление сделал глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер на пресс-конференции.
"США осуждают данный шаг", — пояснил Миллер.
Он напомнил, что правящая партия "Грузинская мечта" не обратила внимания на "евроатлантические устремления грузинского народа". По мнению Вашингтона, эти действия угрожают отношениям двух стран. Миллер также обратил внимание на предыдущие высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена, который угрожал ввести визовые ограничения против тех, кто "подрывает демократические процедуры и институты в Грузии".
Напомним, грузинский закон об иноагентах вызвал жаркие дискуссии, драки в парламенте страны и протесты на улицах Тбилиси. И вместе с тем 14 мая резонансный документ был принят. Президент Саломе Зурабишвили сразу же наложила на него вето, но депутаты решили его обойти, что у них получилось. При этом законопроект вызвал много возмущений на Западе, США даже начали пересмотр своих отношений с Грузией.
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