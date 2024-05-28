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28 мая, 16:32

Премьер Грузии заявил, что с законом об иноагентах страну охотнее возьмут в Евросоюз

Премьер Грузии Кобахидзе: Закон об иноагентах улучшит условия для членства в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Обложка © AP / TASS

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Обложка © AP / TASS

Закон об иноагентах, который сегодня всё-таки принял грузинский парламент, сенсационно преодолев вето президента Саломе Зурабишвили, улучшит условия для членства Грузии в ЕС. Уверенность в этом озвучил во вторник, 28 мая, премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Он добавил, что документ поможет "успокоить страну" и "укрепит суверенитет".

"Закон создаст лучшую почву для обеспечения членства Грузии в Евросоюзе. Как не раз было отмечено, к 2030 году Грузия будет готова к членству в Евросоюзе лучше, чем все страны-кандидаты, и Грузия с честью, независимостью, свободой и суверенитетом станет членом ЕС", заявил на пресс-конференции Кобахидзе.

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Напомним, что грузинский закон об иностранных агентах вызвал жаркие дискуссии и даже драки в парламенте страны, а также протесты на улицах Тбилиси. Несмотря на возмущение некоторых граждан, 14 мая резонансный документ был принят. В тот же день Саломе Зурабишвили наложила на него вето, но депутаты решили его обойти. При этом законопроект вызвал много возмущений на Западе, США даже начали пересмотр своих отношений с Грузией.

Марина Калегина
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