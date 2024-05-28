Премьер Грузии заявил, что с законом об иноагентах страну охотнее возьмут в Евросоюз
Премьер Грузии Кобахидзе: Закон об иноагентах улучшит условия для членства в ЕС
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Обложка © AP / TASS
Закон об иноагентах, который сегодня всё-таки принял грузинский парламент, сенсационно преодолев вето президента Саломе Зурабишвили, улучшит условия для членства Грузии в ЕС. Уверенность в этом озвучил во вторник, 28 мая, премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Он добавил, что документ поможет "успокоить страну" и "укрепит суверенитет".
"Закон создаст лучшую почву для обеспечения членства Грузии в Евросоюзе. Как не раз было отмечено, к 2030 году Грузия будет готова к членству в Евросоюзе лучше, чем все страны-кандидаты, и Грузия с честью, независимостью, свободой и суверенитетом станет членом ЕС", — заявил на пресс-конференции Кобахидзе.
Напомним, что грузинский закон об иностранных агентах вызвал жаркие дискуссии и даже драки в парламенте страны, а также протесты на улицах Тбилиси. Несмотря на возмущение некоторых граждан, 14 мая резонансный документ был принят. В тот же день Саломе Зурабишвили наложила на него вето, но депутаты решили его обойти. При этом законопроект вызвал много возмущений на Западе, США даже начали пересмотр своих отношений с Грузией.