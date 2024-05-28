Премьер Грузии заявил, что с законом об иноагентах страну охотнее возьмут в Евросоюз

Закон об иноагентах, который сегодня всё-таки принял грузинский парламент, сенсационно преодолев вето президента Саломе Зурабишвили , улучшит условия для членства Грузии в ЕС. Уверенность в этом озвучил во вторник, 28 мая, премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе. Он добавил, что документ поможет "успокоить страну" и "укрепит суверенитет".

"Закон создаст лучшую почву для обеспечения членства Грузии в Евросоюзе. Как не раз было отмечено, к 2030 году Грузия будет готова к членству в Евросоюзе лучше, чем все страны-кандидаты, и Грузия с честью, независимостью, свободой и суверенитетом станет членом ЕС", — заявил на пресс-конференции Кобахидзе.