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4 июня, 14:19

С автомобиля на велосипед: Опрос показал, как много россиян готовы сменить колёса

Kp.ru: Каждый пятый россиянин не променял бы автомобиль на велосипед

Далеко не каждый россиянин готов пересесть с авто на велосипед. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio

Далеко не каждый россиянин готов пересесть с авто на велосипед. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fornStudio

Каждый пятый россиянин ни за что не откажется от машины в пользу велосипеда. Большинство противников пересаживаться на двухколёсных транспорт аргументировали свою позицию недостаточным количеством велосипедных дорожек, нехваткой физической подготовки и слишком большими расстояниями, чтобы преодолевать их ежедневно, крутя педали.

"Конечно, на велосипеде самое то на работу добираться: приедешь потный, грязный – прелесть", — с сарказмом отметил один из участников проведённого kp.ru опроса.

Другие респонденты жаловались на отсутствие необходимой для регулярной поездки на велосипеде инфраструктуры в своих городах. 17% опрошенных сообщили, что не считают его транспортом и относятся к нему, как к способу провести досуг, совместив приятное с полезным.

При этом 10% участвовавших в исследовании утверждают, что катаются на двухколёсном коне летом, потому что так удобнее объезжать пробки. А ещё огромная доля респондентов (52%) сообщила, что не пользуется ни автомобилями, ни велосипедами и предпочитает передвигаться на общественном транспорте. Исследование проводилось среди подписчиков издания в соцсетях. В опросе поучаствовали 3,3 тысячи респондентов.

400 калорий за час: Россиянам объяснили, почему на работу лучше ездить на велосипеде
400 калорий за час: Россиянам объяснили, почему на работу лучше ездить на велосипеде

Ранее врач-эндокринолог рассказал, что езда на двухколёсном велосипеде положительно влияет на работу суставов и поможет сохранить их здоровыми к преклонным годам. Впрочем, здесь, как и во всём, важна мера — не стоит испытывать себя чересчур изнурительными тренировками, иначе можно навредить коленям. Наиболее полезны будут лёгкие велосипедные прогулки, которые позволят и укрепить суставы, и провести профилактику распространённых болезней ног.

Юрий Лысенко
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