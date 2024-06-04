С автомобиля на велосипед: Опрос показал, как много россиян готовы сменить колёса

Каждый пятый россиянин ни за что не откажется от машины в пользу велосипеда. Большинство противников пересаживаться на двухколёсных транспорт аргументировали свою позицию недостаточным количеством велосипедных дорожек, нехваткой физической подготовки и слишком большими расстояниями, чтобы преодолевать их ежедневно, крутя педали.

"Конечно, на велосипеде самое то на работу добираться: приедешь потный, грязный – прелесть", — с сарказмом отметил один из участников проведённого kp.ru опроса.

Другие респонденты жаловались на отсутствие необходимой для регулярной поездки на велосипеде инфраструктуры в своих городах. 17% опрошенных сообщили, что не считают его транспортом и относятся к нему, как к способу провести досуг, совместив приятное с полезным.

При этом 10% участвовавших в исследовании утверждают, что катаются на двухколёсном коне летом, потому что так удобнее объезжать пробки. А ещё огромная доля респондентов (52%) сообщила, что не пользуется ни автомобилями, ни велосипедами и предпочитает передвигаться на общественном транспорте. Исследование проводилось среди подписчиков издания в соцсетях. В опросе поучаствовали 3,3 тысячи респондентов.